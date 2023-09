Il mercato del lavoro italiano migliora | ma le criticità restano

Leggi su fmag

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’Italia sta vivendo un importante periodo di crescita economica che sfida le aspettative degli osservatori più cauti. Nel primo trimestre del 2023, il PILè cresciuto in modo significativo, registrando un aumento dello 0,6%, superando addirittura le economie di riferimento come Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e perfino gli Stati Uniti. Le previsioni non fanno che confermare questa tendenza positiva, con un aumento previsto del PIL dell’1,2% nel 2023 e dell’1,1% nel 2024. Questa crescita è sintomo di un’epoca caratterizzata da cambiamenti continui e innovazioni senza precedenti, con particolare risonanza in settori chiave dell’economia italiana. Se questo è vero, perché in Italia non abbiamo la sensazione di stare poi così meglio rispetto a qualche mese fa? Perché va detto che sebbene il PIL sia uno straordinario indicatore dell’andamento economico ...