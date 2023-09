Il Lotto premia il Sannio | vincita di quasi 24mila euro per un terno a Bari

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIlMoiano, in provincia di Benevento, nell’estrazione di venerdì 1 settembre. Nella località campana, come riporta Agipronews, sono stati vinti23.750 grazie alla combinazione 6-10-20 sulla ruota di. Ad Avellino vinti 12.450in seguito ai numeri 17-23-47-76 giocati su tutte le ruote. Il concorso deldi venerdì 1 settembre ha distribuito 7,4 milioni di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Eurojackpot ticon ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Se fai 5+2 vinci il jackpot ... i numeri di oggi Ultime notizie Estrazioni del, del SuperEnalotto e del Million Day ...Illa Campania nel concorso di giovedì 31 agosto. Nell'ultima estrazione, come riporta Agipronews, sono arrivate diverse vincite importanti, la più alta ad Aversa per 11mila euro, in seguito ...ROCCARASO - IlRoccaraso, in provincia di L'Aquila, nel concorso di giovedì 31 agosto. Nell'ultima estrazione, come riporta Agipronews, sono state infatti centrate ben due vincite nella località ...

Nell’ultimo concoso del Lotto del 2 settembre, la vincita piu’ alta si registra a Staranzano, in provincia di Gorizia, con un ambo secco (2-9) da 25.000 euro. Premiatissima la Sicilia, ...è possibile riscuotere il premio presso qualsiasi altra ricevitoria nazionale autorizzata Nel caso di vincita non superiore ai 10.500 euro: si può presentare la giocata vincente in qualsiasi ...