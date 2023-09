Il Grifone continua la marcia in Coppa Entra Giustarini | esce la Pianese

(Di lunedì 4 settembre 2023) L'ingresso del fantasista sblocca il match dallo zero a zero. Suoi i passaggi per i gol firmati da Marzierli e ...

L'ingresso del fantasista sblocca il match dallo zero a zero. Suoi i passaggi per i gol firmati da Marzierli e ...Ciro Immobile è sempre troppo spalle alla porta, e dopo essere andato in vantaggio, ilsi ... Si soffre fino al centesimo minuto, con il Genoa chea fare melina e spezzare il gioco e la ......presentato quando il Genoa Club Rapallo annuncerà che "A Ciassetta" diventerà il "covo" del. E per favore, si eviti di continuare a puntare sulle critiche a Gilardino (ricordo a chi...

Il Grifone continua la marcia in Coppa Entra Giustarini, esce la ... Quotidiano Sportivo

L’ingresso del fantasista sblocca il match dallo zero a zero. Suoi i passaggi per i gol firmati da Marzierli e Riccobono ...All'ultimo secondo e con una magia di Radonjic, il Toro riesce a battere il Genoa e a trovare la prima vittoria in campionato. (ANSA) ...