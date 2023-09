Il governo lavora per il Cdm Meloni | Puntare sulle priorità  

Leggi su agi

(Di lunedì 4 settembre 2023) AGI - I ministri che si sono recati a Caivano stannondo alle misure da portare in Consiglio dei ministri giovedì. L'invito arrivato agli esponenti dell'esecutivo è quello di accelerare, l'ipotesi è quella di un decreto legge ma non si esclude che possano esserci una serie di provvedimenti, alcuni potrebbero andare sul tavolo della riunione della prossima settimana. La traccia delle misure è quella fornita dalla premiernella sua visita al Parco verde, con lo scopo di fornire maggiore sicurezza e più fondi alle periferie. Norme contro la dispersione scolastica, con la possibilità di 'colpire anche i genitori, l'allontanamento da determinate aree cittadine per i minori che si macchiano di atti di criminalità, una stretta sulla diffusione delle armi e sull'accesso ai siti porno per i minorenni, pene più severe per chi aggredisce le forze ...