Il governo inglese ha chiesto ai cittadini di inviare proposte per l primo memoriale dedicato alla regina Elisabetta

...crediamo fermamente che la governance della Rai debba stare in capo al Parlamento e non'. ...per il quale il Pd lavora ad una proposta di riforma che sia quella più vicina al modello...... affermando che si trattava di una questione interna delucraino. Gli aiuti militari ... Noto per il suofluente, Reznikov ha costruito durante questi anni un forte rapporto con i ...... l'accordo d'investimento stipulato con la Cina, durante ilConte I, nel 2019. Secondo ...l'Italia è in una "posizione difficile" In questi mesi il popolare quotidiano cinese in lingua...

"Buy British": la campagna che piace al Governo inglese Myfruit.it

Bufera sul sermone dell'Imam della moschea di Birmingham su come si lapida una donna adultera. Sospesi i finanziamenti governativi alla moschea di Green Lane da 2 milioni di sterline. Ma era già finit ...Sono diversi gli episodi a carico dei capi della "Green Lane", dove da tempo gli imam pronunciano discorsi finiti al centro di polemiche. Sospeso il finanziamento di oltre 2 milioni di sterline per un ...