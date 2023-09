TELEFILM/SERIE TV Su Rai Uno dalle 21.25 Il. Le nuove avventure di unSalvo, ai tempi in cui, promosso commissario e trasferito a Vigata, cominciava a ...Stanno andando in onda le repliche de Ilogni lunedì in prima serata su Rai1. A vestire i panni del celebre commissario nella sua versione piùc'è Michele Riondino al posto di Luca Zingaretti mentre nel cast ...IlAndrea legge molto. In seconda ginnasio, addirittura, smette di andare a scuola per ... Camilleri prima diè soprattutto docente di teatro e regista. La parte migliore di quel ...

Il giovane Montalbano 2: trama cast orario quarta puntata Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama e cast) della decima puntata (replica) su Rai 1. Tutte le informazioni nel dettaglio ...Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.