Il gas misterioso negli uffici di Yoox a Milano | 37 intossicati | il sospetto dello scherzo | verso l’indagine sugli autori

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il panico scoppiato questa mattinadisarebbe stato provocato semplicemente da uno. E ora chi lo ha architettato rischia di essere indagato dalla procura diper procurato allarme, in attesa che i magistrati aprano il fascicolo. Sono 37 le persone rimaste intossicate tra i 50 dipendenti della piattaforma di e-commerce che sono stati evacuati daglidi via Morimondo, vicino al Naviglio Grande, poco prima della pausa pranzo. All’improvvisosi era diffusa una sostanza ancora da definire, un gasche aveva procurato irritazioni al viso per i dipendenti che si trovavano all’interno. Nessuno dei 37 lavoratori è stato ricoverato, ma per loro gli operatori ...

All'improvviso negli uffici si era diffusa una sostanza ancora da definire, unche aveva procurato irritazioni al viso per i dipendenti che si trovavano all'interno. Nessuno dei 37 ...L'episodio si è verificato nella sede di Yoox, a Milano. Nessuno dei lavoratori è stato trasportato in ...Una palazzina adibita a uffici a Milano è stata evacuata a causa di una sostanza che sarebbe stata inalata dai dipendenti. In corso le operazioni di identificazione

Milano, gas misterioso negli uffici di Yoox in via Morimondo: 37 dipendenti intossicati leggermente, l'ipotesi dello scherzo Corriere Milano

Allarme nella sede di Yoox a Milano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per evacuare 50 persone dopo che avrebbero inalato una sostanza non ancora identificata. Per 37 di loro è stato necessario ...Bruciore agli occhi e alla gola. Forse per uno scherzo finito male. Una cinquantina di impiegati che lavorano in una palazzina di via Morimondo a Milano, dove si trovano gli uffici di Yoox che si occu ...