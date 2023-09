(Di lunedì 4 settembre 2023) Esplorando le prospettive per ildi: Riflessioni sue il Movimento 5 Stelle Nel contesto di, una comunità scossa da dissesti finanziari e dalla presenza della camorra, il Movimento 5 Stelle sta cercando di delineare un nuovo percorso per ildel comune e dei suoi cittadini. Al riguardo uno degli attivisti, Emanuele Amoruso, ha voluto esprimere un suo pensiero e il suo appoggio acome candidato Sindaco di. Amoruso ha dichiarato tramite un post Facebook: “Negli ultimi anni,e i villaricchesi, sono stati scossi dal dissesto finanziario e dallo scioglimento per camorra. Negli ultimi mesi, inoltre, le forze dell’ordine ...

Il futuro di Villaricca con Nicola Campanile e il M5S Punto! Il web magazine

VILLARICCA – Si torna a votare a Villaricca, dopo due anni di amministrazione straordinaria a seguito dello scioglimento del consiglio comunale avvenuto nell’agosto 2021. In città, in questi giorni, ...Il Comune di Villaricca si prepara alle elezioni, dopo due anni di amministrazione straordinaria e a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale avvenuto nell’agosto 2021. In particolare, in que ...