Il ferrarista Sainz rapinato dell’orologio da 300mila euro a Milano | insegue e ferma i malviventi

(Di lunedì 4 settembre 2023) IlCarlosè statodopo il Gran Premio di Monza. Il pilota di F1 era uscito dal suo hotel nel centro del capoluogo ed è stato avvicinato in via Manzoni da tre persone che lo hanno circondato e gli hanno strappato un prezioso orologio dal valore di centinaia di migliaia di. A quel punto,ha reagitondoli insieme ad altre persone che si trovavano per strada e hanno riconosciuto il pilota. Iri sono quindi statiti dagli agenti di una volante che il ha portati in questura, poco distante. I tre presunti autori della rapina sono tre marocchini di 18, 19 e 20 anni. Tutto è iniziato attorno alle 20.30 davanti all’hotel Armani, dove ...

'Dodici anni di sinistra hanno reso Milano peggio di Caracas, dove è diventato pericoloso camminare anche in pieno centro persino per un personaggio protetto come il. La Giunta di ...ha Inseguito i ladri e li ha bloccati. Gli avevano sfilato l'orologio presumibilmente del valore di centinaia di migliaia di euro. E' successo in pieno centro dove è stato avvicinato da due ...IlCarlosè stato rapinato dell'orologio a Milano dopo il Gran Premio di Monza. E' successo ieri sera in via della Spiga, nel quadrilatero della moda. Gli autori della rapina, 3 uomini, ...

Milano, il ferrarista Sainz rapinato dell'orologio: insieme ai passanti ... IL GIORNO

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Il pilota di Formula 1 (che nel pomeriggio era salito sul podio del Gp di Monza dietro a Verstappen e Perez, con Leclerc quarto) a bordo dell'auto del manager ha cercato di bloccare la fuga dei tre ...