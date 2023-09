Il duello Sainz-Leclerc | Vasseur | «Non potevo fermarli | era il modo migliore per ringraziare i tifosi»

(Di lunedì 4 settembre 2023) Ila Monza per il terzo posto.tutto Ferrari, vinto alla fine dallo spagnolo che ha conquistato il podio. Il Corsera riporta leparole di. Perché non congelare le posizioni? «Se lo avessi fatto mi avreste chiesto: “perché non li lasci liberi”?». Il boss francese si assume la piena responsabilità della strategia: «Era il migliorperdel sostegno, non era giusto fissare un ordine a quattro giri dalla fine. Mi sono fidato di loro, ho detto di non prendere rischi, anche se in questi casi il “rischio zero” non esiste. Sono orgoglioso di come si sono comportati e del risultato». È un equilibrio sottile quello che cerca di mantenere all’interno della squadra:ha sei punti in ...

Oltre ai festeggiamenti per il 3° posto di Carlos, è stata proprio la lotta per la conquista ... Incubo scongiurato Unche ha premiato il poleman di ieri, ma che in alcune circostanze ha ...Riguardo il podio del compagno, il monegasco ha aggiunto: "Alla fine ho dato tutto, ma non cambia tanto perché sul podio c'era: si deve godere questa giornata, perché sarà un momento molto ...16 - 31e Leclerc danno vita a un entusiasmantetutto ferrarista per il secondo posto, intanto l'Alfa Romeo di Valtteri Bottas entra in zona punti con la decima piazza. Dopo una ...

F1: Leclerc 'duello con Sainz divertente, meno per tifosi' Agenzia ANSA

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d'Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023, ma non è certo una notizia. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza l'olandese h ...E così l’olandese, al quindicesimo passaggio, infila la stoccata vincente e passa in testa. Sainz e Leclerc danno vita a un entusiasmante duello tutto ferrarista per il secondo posto, intanto l’Alfa ...