Il braccio destro di Orban | “Nascerà una nuova Europa di centrodestra Il nostro futuro è nell’Ecr”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 settembre 2023) Viktor, premier ungherese, intravede la possibilità di una vittoria delalle prossime elezioni europee e parla di un approdo possibile per i partiti che governano l’Ungheria e la Polonia nei Conservatori.. Ildel primo ministro di Budapest, Balazs, ha affidato a un’intervista le sue previsioni e le sue valutazioni in vista dell’appuntamento elettorale del giugno 2024.: “Vicini alla vittoria, in Italia vincerà la destra” Nell’intervista,dice: “Penso che abbiamo una possibilità, penso che si è molto vicini alla formazione di unamaggioranza al Parlamento Europeo composta da partiti di destra e centro-destra. In Francia – spiega – vincerà la destra. In Italia, vincerà la destra, in Germania, ...