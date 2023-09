Il bob | il taglio perfetto per dare una fine purtroppo alle vacanze Guadagnando | però | in stile

(Di lunedì 4 settembre 2023) Non più una conferma, quanto ormai un dato di fatto: ildi capelli bob è ildiestate. Tanto da essere scelto anche per un matrimonio. Come ha dimostrato Margaret Quy, attrice e figlia di Andie MacDowell che si è appena sposata a Long Island sfoggiando proprio un bob dal sapore vintage,Marilyn Monroe. Tra gli invitati anche Cara Delevingne, sempre “bob munita” ma più minimale ed essenziale. E ha raccolto una pioggia di like anche il bob “rinfrescato” postdi Zendaya. Vaporoso al punto giusto. French bob, il caschetto del momento guarda le foto ...

Il bob, il taglio autunnale più amato delle star QUOTIDIANO NAZIONALE

Versatile e sempre alla moda, declinata in molti modi, questa acconciatura piace a molte celebrities, da Selena Gomez a Victoria Beckham ...Chi ha dimenticato il caschetto di Posh Spice Nessuna. Iconico, sfilato in avanti, è pronto a rinconquistare. Solo che oggi si chiama A-Line bob ...