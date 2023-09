Il Barcellona compila una lista degli errori arbitrali a favore del Real As

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 4 settembre 2023) LaLiga è partita solo da quattro giornate, ma ilha già la “mosca al naso”, scrive As per presunti tortiai suoi danni e a vantaggio delMadrid. Il quotidiano spagnoli scrive che “il club ha commissionato unacomparativa delle ingiustizie che si sono verificate all’inizio della stagione, dove si dimostra chiaramente una deriva adelMadrid”. Il club blaugrana considera che neanche l’utilizzo del Var sia riuscito a porre rimedio a tali ingiustizie. As riporta ladi tali eventi che “include un totale di quattro decisioni che hanno favorito ilMadrid e tre che hanno danneggiato il. L’elenco è il seguente: prima giornata, rigore adell’Athletic per ...