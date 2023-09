Il 21 giornata mondiale Alzheimer | l’appello ‘illuminiamo i Palazzi di viola’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 4 settembre 2023) Le malattie neurodegenerative e in particolare la malattia dirappresentano una delle più grandi sfide in ambito sanitario e medico in un Paese come l’Italia, il secondo più longevo al mondo, e si qualificano come un vero e proprio problema di salute pubblica, in crescita esponenziale, con un forte impatto per il sistema sanitario, sociale ed economico nazionale. Ogni anno il 21 settembre si celebra in tutto il mondo ladell’, istituita nel 1994 dall’Organizzazionedella sanità (Oms) e dall’’s disease international (Adi) con l’obiettivo di supportare la conoscenza di questa patologia e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di affrontare questa malattia a livello socio-sanitario e assistenziale. Nel ...