Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il 7 e 8 ottobre torna a Milano il WiredFest. ... il prossimo modello di casa Apple: tutte le anticipazioni All'di Berlino arrivano tutte le novità ...Passeggiando nel salonenella mattinata di sabato, solitamente il giorno di picco della fiera dell'elettronica berlinese, le domande che sorgono spontanee sono due. In primis: ma dove sono tutti E poi: perché ci ...Iscriviti subito " Segnare sul calendario: il 7 e 8 ottobre torna a Milano il WiredFest. ... il prossimo modello di casa Apple: tutte le anticipazioni All'di Berlino arrivano tutte le novità ...

IFA Next, 9 startup da tenere d’occhio per il futuro la Repubblica

My demonstration of the technology took place at TCL’s booth at IFA. TCL is serving as Dolby’s launch partner for Atmos FlexConnect, and will be first to offer the technology on its 2024 TV lineup (so ...From earbuds that can monitor your health to a smartwatch with 30-day battery life, here are the most exciting wearables at IFA 2023.