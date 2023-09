ID GTI Concept è il ritorno della Golf GTI in chiave elettrica

(Di lunedì 4 settembre 2023) La “I” Il marchio GTI si trasforma da Iniezione a Intelligent, per reinventare la sportività in modalità, riesce ad essere altrettanto emozionale quanto le glorioseGTI del passato....

Volkswagen svela sotto i riflettori del Salone di Monaco 2023 laVolkswagen ID.che anticipa la prima versione sportiva basata sulla futura elettrica entry - level ID.2. La ID.è inoltre la prima vettura a zero emissioni del Costruttore tedesco a ...In occasione dell'apertura di IAA Mobility si registra il debutto in anteprima mondiale della nuova Volkswagen ID.. Si tratta di un prototipo che anticipa il futuro dell'iconico brandche, nel corso degli anni, ha segnato l'arrivo sul mercato di alcune delle sportive più apprezzate di casa ...Volkswagen ha finalmente svelato il destino del leggendario badgenell'era dei veicoli elettrici, presentando in anteprima la ID completamente elettrica: la ID.. Il badgenon è stato applicato a una Golf elettrificata, ma è stato adottato per l'ID., creata sull' ID.2all , presentata all'inizio di quest'anno come un veicolo ...

Volkswagen ID. GTI, il concept che “spoilera” l’ID.2 più sportiva Motor1 Italia

L'erede elettrica della Golf GTI. La Volkswagen ID.GTI debutta al Salone di Monaco in veste di concept e lo fa unendo l'elettromobilità alla storica sigla del marchio…