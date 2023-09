Ibiza | cavalluccio marino ucciso da turisti italiani “Se lo lanciavano come un giocattolo”

Unmarino trovato tra le acque diucciso da un gruppo di turisti italiani che se lo sono passati di mano come se fosse un giocattolo, per poi seppellirlo nella sabbia. A riportare la ...Unmarino trovato tra le acque diucciso da un gruppo di turisti italiani che se lo sono passati di mano come se fosse un giocattolo, per poi seppellirlo nella sabbia. A riportare la ...

Ibiza, turisti italiani uccidono cavalluccio marino Adnkronos

