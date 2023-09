IAA Mobility | a Monaco protagoniste le auto cinesi | torna Tesla

Transizione elettrica e auto cinesi protagoniste all', il Salone dell'auto di Monaco, che apre oggi alla stampa, mentre l'inaugurazione ufficiale sarà martedì, alla presenza del cancelliere Olaf Scholz. Secondo l'Afp il 41% degli espositori ...... Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bosch, durante l'2023 di Monaco di Baviera. 'Nel futuro della mobilità definita dal software a essere fondamentale non sarà solo l'..." Bosch sta sfruttando la propria esperienza nel software per plasmare il futuro della mobilità "; ha dichiarato Stefan Hartung, Presidente del CdA di Bosch a Monaco, durante l'2023. " ...

All'IAA Mobility 2023 debutta la Mercedes Concept CLA, molto di più di un mero esercizio di stile perché anticipa buona parte dei contenuti che la casa tedesca proporrà sulle sue elettriche.