I migliori album di Beyoncé | Dangerously In Love | Lemonade e tanti altri

(Di lunedì 4 settembre 2023)è la vita dopo le Destiny’s Child e anche oltrestessa. La popstar per eccellenza sa sempre superarsi, e lo ha dimostrato con la straordinaria evoluzione partita conIne confermata con Renaissance, una delle sue prove più riuscite.In(2003)Inè il primoda solista di, pubblicato nel 2003 dopo lo scioglimento delle Destiny’s Child, il gruppo che l’aveva lanciata. L’è una dichiarazione di indipendenza e di amore, con sonorità che mescolano R&B, soul, funk e hip hop. Tra le canzoni più famose ci sono Crazy In(con Jay-Z), Baby Boy (con Sean Paul), Naughty Girl e Me, Myself and I. ...

... tutti hanno cantato tutto, da Cromosomi , che fa parte del primoTuristi della democrazia , ... Ha a che fare con uno deipezzi de Lo Stato Sociale, si intitola Niente di speciale , l'ha ...Leggi anche › ABBA 40 anni dopo, il nuovo'Voyage' è il ritorno più atteso nella ... Per me idance maker sono quelli preoccupati di ciò che sta accadendo sul pianeta, quelli che ...... fino a quel momento uno deiin campo, e non solo per il gol. Si va al riposo in vantaggio ... Parrapicca (per noi!) Lucioni 7 - Sembra uscito da undi figurine degli anni 80. Non lo ...

I 25 migliori album usciti nel 1993 Rolling Stone Italia

È disponibile per l'ascolto in streaming la puntata di settembre 1983 di Radio e torno, la trasmissione radio musicale pensata per essere ascoltata 40 ...(Alias) Molte le cause dei flop, dal desiderio di stare al passo con i tempi alla crisi creativa, agli screzi interni ai gruppi. Occhio agli AC/DC che ricercano un passato ormai perduto, all’attesa in ...