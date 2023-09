I giovani mancheranno sempre di più | Brunetta suona l' allarme

(Di lunedì 4 settembre 2023) "Per il nostro Paese, il problema non sono i tanti vecchi, è che mancano idi più. Il circolo perverso della denatalità continua". Lo ha detto il presidente del Cnel, Renato, nel suo intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Questo incide sul lavoro, sul welfare, sulla sanità, sul debito pubblico, sul risparmio e anche sulla credibilità internazionale, perché se noi abbiamo un differenziale crescente di coortili rispetto ai nostri competitor, siamo meno credibili e meno competitivi a livello internazionale: abbiamo meno forza lavoro e questo incide sulle aziende", ha concluso. Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

...si conferma inoltre un punto di riferimento per la promozione della lettura tra i più: è un ... Nonla letteratura e la poesia, e i temi caldi dello scenario della politica italiana ...E ancora, nonopere tratte dalla grande letteratura contemporanea: Silvio Orlando porta ... Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani, Viola Marietti, Antonio Latella che dirigerà i...Nonappuntamenti anche per gli adulti: Marco Aime e Francesco Remotti esploreranno ... andranno ad approfondire il ruolo degli adulti nell'educazione sentimentale dei più; ...

Renato Brunetta, l'allarme: "Mancano i giovani e mancheranno sempre di più" Liberoquotidiano.it

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, Torna in campo, con l’anticipo Catania-Crotone delle 19:45, il terzo campionato professionistico italiano che per la prima vol ...Questo weekend a Terre del Reno si svolgeranno due manifestazioni sportive: la Homer Basket League e una gara di mountain bike. Musica, cibo e drinks accompagneranno le partite di basket, mentre i gio ...