I filo - russi del Donetsk condannano un militare ucraino a 22 anni per aver ucciso un civile

Gruppi per i diritti umani hanno denunciato i processi penali a Donetsk contro i difensori ucraini di Mariupol, che sono stati scambiati con dozzine di prigionieriA sostegno di tale ipotesi ricordiamo la segnalazione di Marta Ottaviani e Livia Ponzio secondo le quali gruppi(tra cui anche gruppi no - Vax, complottisti e- QAnon), attivi su ......a vedere l'utilità di aiutare un paese orientato alla democrazia a combattere gli invasori- ... Le ultime settimane hanno rivelato che la visione- russa e anti - Nato di Trump non è solo un ...

Il Guardian contro i media italiani: 'Troppo filo russi' TGLA7

Secondo il comitato investigativo russo, l’artigliere Maxim Ovcharenko e due dei suoi commilitoni non identificati sono stati accusati di aver sparato a un residente di Mariupol nell’aprile 2022.Un’inchiesta del quotidiano britannico "The Guardian" attacca la stampa italiana per i modi e i commenti a favore del presidente Vladimir Putin e dell’invasione russa dell’Ucraina che avrebbero penetr ...