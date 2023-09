Ho un messaggio per Barbara d' Urso Le parole di Myrta Merlino | nella prima puntata di Pomeriggio 5

(Di lunedì 4 settembre 2023) In bianco e con un sorriso smagliante,ha aperto ladi "5". Oggi il suo debutto al timone del contenitore pomeridiano di Canale 5 che finora aveva legato il suo nome alla conduttriced', uscita da Mediaset in polemica. Ed è proprio a lei che è...

USA, Banchero: "Un messaggio per i tifosi italiani No!" Basket Magazine

Fiorello torna con il suo Viva Rai2. E dopo le polemiche sulla location di via Asiago (guarda), ecco che il programma si sposta al più isolato Foro Italico... - leggi | ...Voi con questa mistica del “terzo vicino” avete questa filosofia dell’andare per dialogare. A me piace molto questa espressione “terzo vicino”, è una vostra ricchezza». A proposito del “terzo vicino”.