“Ho debiti per 550mila euro Aiuti dallo Stato? Nessuno” | PresaDiretta e la puntata sugli alluvionati dell’Emilia-Romagna La clip

(Di lunedì 4 settembre 2023)torna in onda lunedì 4 settembre, alle 21.20 su Rai 3, per un nuovo ciclo di inchieste e reportage, 9 grandi appuntamenti con l’approfondimento. Nella primadella stagione, la squadra di Riccardo Iacona torna a occuparsi di cambiamento climatico con un viaggio drammatico nei territori colpiti dall’alluvione emiliano-romagnola, dalla montagna alla pianura. Intere città finite sott’acqua, decine di fiumi straripati, centinaia di frane, migliaia di chilometri quadrati con case, aziende e terreni agricoli, allagati. Centinaia di feriti, sfollati e purtroppo, 16 vittime. A più di tre mesi dall’alluvione in Emilia-, i soldi stanziati dal Governo sono sufficienti? E come si può ricostruire per mettere davvero in sicurezza il nostro territorio dai fenomeni climatici estremi che stanno diventando sempre più ...

... tantofare un esempio. Quanto poi all'idea di far partire in tempi brevi il cosiddetto '... Salvini e Pichetto dovrebbero vedere cosa è accaduto in Francia con il nucleare: Edf sommersa dai...... senza burocrazia che rallenta la transizione energetica; - lotta alla povertà, riforma prestazioni sociali, reddito minimo di inserimento, vita dignitosatutti; - crediti con P.a. ecol ...... oberato da 200 miliardi di dollari di, evita il default. Il bond in yuan, in scadenza il 2 settembre, avrebbe avuto oggi come giornata di rimborso. In Cina nuova agenzialo sviluppo ...

Le piccole e medie imprese siciliane nel baratro stritolate dai debiti. E la pandemia non c’entra Quotidiano di Sicilia

Come possono aumentare ancora gli importi delle pensioni a fine anno in attesa delle novità previste per il prossimo anno: chiarimenti ...Per chi a preferito il tasso variabile ... I debitori oggi più in difficoltà sono infatti quelli che hanno sulle spalle un debito ancora consistente perché sono agli inizi del piani di rimborso.