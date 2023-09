Hiv e non solo | in 10 anni infezioni sessuali in aumento

La salute sessuale e' un diritto che va garantito durante tutta la vita, dall'adolescenza e alla terza eta'. Esignifica solo avere rapporti sicuri, evitando la trasmissione di infezioni, che ammontano a circa un milione l'anno nel mondo, ma anche avere relazioni sessuali sane e pienamente consensuali. 4 ...Dalla sifilide all'passando per clamidia, gonorrea e papilloma virus, il sessoprotetto è veicolo per malattie che possono portare infezioni croniche e complicanze a lungo termine. Per quanto ......a livello mondiale dedicata al sostegno della ricerca sulla malattia e la prevenzione dell', ha ... edizione 80, è riuscito a raccogliere molte star che hanno sfoggiato beauty look da sogno,...

La salute sessuale è un diritto che va garantito durante tutta la vita, dall'adolescenza e alla terza età. (ANSA) ...Dalla sifilide all'Hiv passando per clamidia, gonorrea e papilloma virus, il sesso non protetto è veicolo per malattie che possono portare infezioni croniche e complicanze a lungo termine. Per quanto ...