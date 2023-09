Hijack – Sette ore in alta quota | recensione | un dirottamento da binge watching

(Di lunedì 4 settembre 2023) di Stefano Di Maria Il catalogo di Apple Tv+ si arricchisce di una miniserie thriller di grande impatto sia visivo che emozionale, forse non destinata a lasciare il segno nell’immenso panorama seriale di oggi, ma che fa intrattenimento in modo eccellente: si tratta diORE IN, una piacevole novità per ...

consiste in una miniserie daepisodi totali, che narra di un volo KA29 che viene dirottato durante il suo viaggio diore da Dubai a Londra, allora il negoziatore aziendale Sam ...Per girare iepisodi di, tutto il cast e la crew sono stati per mesi dentro a un vero aereo trasformato in set. Una sfida non facile, come conferma Elba: "Abbiamo girato in piena estate ..., la miniserie con Idris Elba nei panni di un abile negoziatore che deve usare tutta la sua ... terminata mercoledì dopoepisodi, è stata un successo per il servizio streaming Apple TV+, ...

Hijack - Sette ore in alta quota: la recensione della serie Apple con ... Gamesurf

La nuova serie esclusiva per AppleTV+ è riuscita a diventare uno dei prodotti di punta, merito davvero di Idris Elba