Handanovic | parabola Inter | sognando Zenga | svegliandosi Dalbert

Leggi su inter-news

(Di lunedì 4 settembre 2023)figura in una lista nemmmeno troppo ristretta, che diventa ristrettissima se si parla solo di. L’ex capitano nerazzurro è senza squadra ma può ancora trovarne una a giorni. Messo da parte il tentativo di emulare, è il caso di evitare di “imitare”… SVINCOLATO SILENZIOSO – Settembre inizia con tante novità in casama una più di tutte, anche se esterna, dovrebbe fare rumore e invece passa in sordina. L’ex capitano nerazzurro Samirè svincolato. O meglio, è ancora svincolato. Uno scenario che stona terribilmente con l’addio piuttosto “polemico” diall’dopo undici anni vissuti da protagonista con la maglia numero 1 sulla schiena. Il classe ’84 sloveno in circa due mesi di calciomercato non si ...