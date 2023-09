“Ha una nuova fidanzata” Raimondo Todaro e Francesca Tocca | cala il sipario sul loro amore

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 settembre 2023) Pernon è un’estate facile sotto nessun punto di vista. La sua presenza ad Amici sembrava in fortissimo dubbio come in dubbio sembra la sua relazione con la bellissima. Se una delle due posizioni, la prima, sembra risolta visto che Maria De Filippi ha ufficializzato che il ballerino farà parte dello staff della stagione che inizierà il 18 settembre, al contrario di Arisa che ha preferito lasciare il ruolo di insegnante, dall’altro versante si naviga a vista. O meglio, la notte sembra più nera che mai. >“È tornata con lui”. Laura Torrisi, gossip dalle vacanze. Dopo Pieraccioni, quell’uomo già noto Sì perché la frattura sembra non esser ricomponibile. Solo poche settimane fa lei scriveva sui social: “La gente che se n’è andata se ne riandrà. Altrimenti non sarebbe andata via ...