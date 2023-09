H1 | BYD fa il suo debutto all’IAA di Monaco presentando sei veicoli elettrici e il sub-brand di lusso Denza

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’International Motor Show (IAA) diè stato il palcoscenico perfetto per BYD, l’azienda automobilistica cinese in rapida espansione, che ha fatto il suo ingresso nel mercato europeo con un’ampia gamma die una sorprendente anteprima del suo sub-di. BYD ha catturato l’attenzione al Salone dell’Auto diseidi ultima generazione. Questi includono la BYD H, una berlina di segmento E; la BYD Tang, un SUV di segmento E; e la BYD Atto 3, un SUV di segmento C. Questi modelli hanno fatto il loroal Salone di Parigi nel 2022 e hanno rappresentato il primo passo di BYD nel mercato europeo delle automobili. Inoltre, BYD ha ...