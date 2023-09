Guerra Ucraina | piano Borrell non cambia | “Lavoriamo per la pace”

(Di lunedì 4 settembre 2023)in, l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea Josepne ha parlato in una intervista che ha rilasciato al quotidiano “La Stampa” Si continua a combattere in. Tanto è vero che si è arrivati al giorno numero 558 di conflitto. Le truppe ucraine continuano ad avanzare, sia a Zaporizhzhia che in altre regioni. Continuano, incessanti, i bombardamenti con missili e droni. Sia da una parte che dall’altra. Un terribile e triste copione che si sta vivendo tutti i giorni. Ne è consapevole anche Josep. L’attuale numero uno come Alto rappresentante dell’Unione Europea ne ha parlato al noto quotidiano italiano “La Stampa“. L’Alto Rappresentante dell’Unione Europea, Josep(Ansa Foto) Notizie.comSi è soffermato, in particolar modo, sul ...

Mar Nero, motovedetta militare russa tenta lo sbarco: bombardata e distrutta dalla MarinaPer approfondire: L'intervista " Josep Borrell: "Avanti col piano di Zelensky, anche se la Russia ...Ho deciso di sostituire il ministro della Difesa dell'. Oleksij Reznikov ha affrontato più di 550 giorni diaperta ", ha scritto Zelensky nell'annunciare questo rimpasto che in realtà ...Vedi Anche 'LainVa fermata, destabilizza l'economia': gli imprenditori a Cernobbio vogliono la pace (ma si dividono sull'invio di armi) Nel settembre scorso un reportage del ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi: si attende l'incontro tra Putin ed Erdogan la Repubblica

“Non c’è futuro per nessuno nell’isolamento e nella chiusura”. E “la guerra in corso in Ucraina dovrebbe rappresentare per tutti un...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito ...E lo ha fatto partendo dai fatti più recenti, metro storico di come la propaganda possa dilagare senza controllo sulle piattaforme: la guerra in Ucraina e tutti i suoi contorni politico-sociali e ...