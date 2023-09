Guerra | la Dx è stufa ma Meloni no | così cresce il suo potere in Europa-Usa

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tra gli alleati si sta facendo sempre più strada l’ipotesi che lasia sostanzialmente una “faccenda interna russa” La destra èdi Zelensky e gli italiani pure Solovuole laper accreditarsi in Ue Segui su affaritaliani.it

Ucraina, la destra èdi Zelensky e gli italiani pure. Solo Salvini può restituire fiducia all'elettorato Ci stiamo avviando verso il secondo anno diin Ucraina e la situazione non accenna a migliorare . La ...Alfredo arriva negli Stati Uniti da Savona, nel 1946, dopo la fine della SecondaMondiale ... La signora Kaufman,della situazione e pronta a difendere la sua clientela, esce dal ristorante ...'La gente èdella, è critica come se questa- ha continuato - andasse avanti perché qualcuno vuole mandarla avanti, magari in Italia. Il tema è un altro: chi vuole mandarla avanti ...

Ucraina: Destra stufa di Zelensky, ma Meloni vuole ancora la guerra Affaritaliani.it

Tra gli alleati si sta facendo sempre più strada l’ipotesi che la guerra sia sostanzialmente una “faccenda interna russa”La destra è stufa di Zelensky e ...Gli imprenditori italiani sono stufi della guerra. Il sentimento prevalente a Cernobbio, si riunisce il gotha della finanza e dell’imprenditoria nazionale, è che il conflitto ucraino penalizzi gli aff ...