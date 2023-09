Gregoraci on fire | Santorini ai suoi piedi

(Di lunedì 4 settembre 2023) Non è ancora finita l’estate per le vip, in questo caso è Elisabettache rilancia la sfida della bellezza sui social. La conduttrice tv si gode gli ultimi giorni… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Al timone, quasi sicuramente, torna Elisabettaal fianco di Alan Palmieri , con la ... Per il resto della settimana, si punta sulle serie tv come FBI: Most Wanted o Chicago, mentre la ...Al timone, quasi sicuramente, torna Elisabettaal fianco di Alan Palmieri , con la ... Per il resto della settimana, si punta sulle serie tv come FBI: Most Wanted o Chicago, mentre la ...