Colligo Festival torna per questa edizione 2023 dal 7 al 9 settembre ain Puglia , nel pieno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, e si terrà presso il magico ' ...ospiti delle 3 date Si...Così Gigi Buffon. A Covercianol'era della Nazionale targata Luciano Spalletti. E accanto al nuovo ct azzurro ci sarà anche ... Buffon segue la linea del presidente federale: 'E' stata ...L'ex portierel'avventura come capo delegazione Dopo Luciano Spalletti, nuovo ct della Nazionale, a ... Con lui c'è il Presidente Federale Gabriele, che dopo Gianluca Vialli ha deciso di ...

Gravina: “Inizia una nuova pagina, inizia l’era di Luciano Spalletti” Pianeta Milan

Gli ospiti delle 3 date Si inizia giovedì 7 settembre con i due talk a cura di ... Puglia Sounds e Città Metropolitana di Bari e con il supporto di Comune di Gravina in Puglia, Banca Popolare di ...Questa mattina, ha preso il via la XIV campagna di scavo archeologico nel sito di Jazzo Fornasiello, nell'area compresa tra Gravina in Puglia e Poggiorsini. Lo scavo è diretto dalle Prof.sse Marina Ca ...