Gravina Con scelte Spalletti e Buffon ho fatto il massimo

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il numero uno della Figc: "La Nazionale azzurra è in mani salde". FIRENZE - "Sabato scorso abbiamo parlato di un nuovo capitolo della storia azzurra, una storia che non si può fermare. Oggi è un'altra bellissima giornata, uno dei monumenti della nostra storia torna finalmente a casa. Da oggi, dal 1°

Buffon parla del rapportoDonnarumma . Per Buffon Spalletti è il ct giusto .spiega la scelta di Buffon. A prendere la parola per primo è il presidente della Figc Gabriele, che ...''Sabato ho parlato di orgoglio di appartenenza e identità,214 convocazioni e 176 presenze Gigi è l'azzurropiù presenze, è l'emblema di ciò che ho detto - ha aggiunto- Quando lui ...Commenta per primo Durante la conferenza stampa di presentazione di Buffon come capo delegazione della Nazionale azzurra, Gabriele, presidente FICG, ha preso la parola: 'SabatoSpalletti abbiamo parlato di un nuovo capitolo della storia azzurra e quella di oggi è un'altra bellissima giornata. Uno dei più grandi ...

Nazionale, Gravina: "Reagito con stile alla crisi" Sport Mediaset

Firenze, 4 set. - (Adnkronos) - "È motivo di grande soddisfazione sapere che oggi la squadra azzurra è in mani salde con Spalletti in panchina e Buffon capo delegazione. Con queste scelte credo di ave ...Firenze, 4 set. – (Adnkronos) – “La storia azzurra non si ferma, non si può fermare. Uno dei più grandi monumenti della storia azzurra torna finalmente a casa. Buffon è il nuovo capo delegazione”. Cos ...