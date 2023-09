Grave lutto in Italia | se n’è andata anche lei | un dolore tremendo

Leggi su tvzap

(Di lunedì 4 settembre 2023) Tragedia nella domenica di ieri 3 settembre. Una donna di grande intelletto e grinta è morta mentre faceva il suo ultimo bagno prima di tornare al suo lavoro. A darne la notizia è suo marito che era con lei in quel triste momento. Morta la professoressa Maria Caterina Federici "Vado a Cala Moresca a rigenerarmi", queste le parole riportate da Sandro Fontana, marito di Maria Caterina Federici, che nel pomeriggio di ieri è morta mentre faceva il bagno a Orbetello, tra le spiagge dell'Argentario, dove avevano la casa. Maria Caterina Federici era una professoressa ordinaria di sociologia, aveva insegnato alla Sapienza di Roma, all'Università degli Studi di Parma, alla Scuola ...