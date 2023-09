Grano | Putin | «Accordo se eliminate le sanzioni | corridoi usati per attacchi terroristici» L' incontro con Erdogan | ecco cosa sappiamo

...Nero per l'export di cereali ucraini ( il presidente turco Erdogan è a Sochi pe incontraree ... Bulgaria, Romania, Ungheria e Slovacchia per la sospensione dell'import dall'Ucraina di, ...Ore 16:20 -, presto forniture gratuite dia 6 Paesi Africa Nelle prossime settimane la Russia Finalizzerà i preparativi per inviare gratuitamentea sei Paesi africani poveri. Lo ha ...ed Erdoan sono rimasti a colloquio per circa tre ore. Oltre alsul tavolo dei due leader c'erano molte altre questioni: dalla situazione in Siria a quella in Caucaso, in particolare il ...

Il patto sul grano nei colloqui di oggi fra Putin ed Erdogan Agenzia ANSA

A Sochi l'accordo internazionale non fa mezzo passo avanti. Il pendolo del presidente turco stavolta va tutto dalla parte di Mosca: incassa gas russo a basso ...Ha anche detto che Mosca è vicina a chiudere un accordo per fornire grano gratis a 6 paesi africani. Erdogan ha garantito la collaborazione turca Il presidente russo Vladimir Putin, dopo un colloquio ...