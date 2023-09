Grande Fratello | rottura Basciagoni | un gesto inaspettato rivela come stanno le cose!

(Di lunedì 4 settembre 2023) In seguito alle storie di Sophie Codegoni del, i fan deisembrano sempre più convinti che la coppia sia giunta al capolinea. Ma unsocialsembra gettare nuova luce sulla vicenda.

Letizia, proprio come Giselda Torresan e Vittorio Menozzi è una delle tre nip presentate in anteprima da Tv Sorrisi & Canzoni . Al momento di lei sappiamo pochissimo.Si avvera, sotto altre spoglie, lo scenario delorwelliano, che vede lo il super - Stato guidato dal, i cui cittadini sono benignamente irreggimentati, condurre una ...Da ormai qualche giorno, tra i principali gossip in circolazione c'è la rottura definitiva tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che, dopo essersi innamorati nel corso delVip , hanno avuto una bellissima bambina di nome Celine . La presunta fine della loro relazione ha suscitato molte critiche, tra le quali anche le dure parole di Selvaggia Roma che, ...

Il Grande Fratello Vip si avvia verso l’apertura: la nuova edizione vedrà personaggi famosi, ma anche persone famose. Chi sono i Nip. Il GFVip si avvia verso un nuovo inizio. La celebre trasmissione ...Letizia Petris è una delle concorrenti "Nip" del Grande Fratello annunciata nel cast nel 2023. Scopriamo la sua storia!