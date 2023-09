Grande Fratello | annunciati i primi tre concorrenti NIP

(Di lunedì 4 settembre 2023) La porta rossa sta per spalancarsi per accogliere al suo interno nuovi gieffini, ed alzare il sipario sulla nuova edizione delche prenderà ufficialmente il via su Canale 5 lunedì 11 settembre. Alfonso Signorini sarà al timone, al suo fianco ci saranno: Rebecca Staffelli nuova inviata social e Cesara Buonamici opinionista in solitaria. In questi giorni sono trapelate in rete nuove indiscrezioni sul cast deiVip. Facciamo insieme il punto della situazione. GF, Vittorio Menozzi e Letizia Petris sono iNIP Al momento ad essere stato confermato nel cast dei Vipponi è stato il solo Alex Schwazer. Tuttavia in lizza per varcare la porta rossa ci sarebbero anche Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi, Samira Lui, Ciro Pertone e Giampiero Mughini. Sono stati invece ...

Moderatore: Congratulazioni per unavittoria. Non parlerò delle bombe (che hai tirato, ndr). ... È stato una sorta dimaggiore per me sin da quando ho iniziato nel Tour e mi ha fatto ...Concorrenti: proprio in queste ore sono stati ufficializzati i primi sei nomi che stanno per entrare nella Casa più spiata d'Italia dal prossimo 11 settembre ma, come di consueto, ecco i "vipponi"...Due mariti, due figlie e unamore con Quentin Tarantino Per essere una donna schiva e ... Hanno due figlie, Romy, nata nel 2006 (il cui nome è un omaggio alRoman Coppola ). E che è . E ...

Ricomincia il Grande Fratello, ecco chi sono i concorrenti e quanto guadagnano a settimana, il cachet è impressionante Proiezioni di borsa

Alex Schwazer, Giselda Torresan, Vittorio Menozzi, Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi e Letizia Petris sono i primi concorrenti del Grande Fratello. La nuova edizione inizierà lunedì 11 settembre e ...Ad una settimana esatta dal via del Fratello 2023 (in partenza lunedì 11 settembre), le anticipazioni svelano che quest’anno andrà in scena un’edizione nettamente diversa dalle precedenti, con un ...