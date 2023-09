Grande Fratello 8 | tutto pronto per l’11 settembre | ufficializzati i concorrenti

(Di lunedì 4 settembre 2023) Manca meno di una settimana all’inizio di una nuova edizione del. Come ormai è noto a tutti questa sarà molto diversa dalle altre visto il regolamento nuovo imposto da Berlusconi. Inoltre, avremo una sola opinionista Cesara Buonamici, una nuova opinionista social, Rebecca Staffelli, e il clima richiesto sarà molto meno trash e più “educativo”. LaL'articolo proviene da KontroKultura.

"Tutto nuovo": il promo delsvela la virata di Pier Silvio Tv Sorrisi e Canzoni ha ufficializzato i primi sei concorrenti della nuova edizione del, al via da lunedì 11 settembre 2023 . Il cast dell'ottava edizione sarà, come già noto, equamente divisa tra concorrenti Vip e Nip , scelti negli scorsi mesi dai vari casting ...

L’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello 2023 è in fase di crescendo e l’anticipazione palpabile è alimentata dalla curiosità di sapere chi saranno i concorrenti della prossima stagione. Tra ...Ad una settimana dal ritorno in tv del Grande Fratello 2023 sono stati annunciati i primi sei concorrenti ufficiali: sono 3 Vip e 3 Nip.