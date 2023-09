Grande Fratello 2023 | ufficializzati i primi sei concorrenti VIP e NIP | prime polemiche

(Di lunedì 4 settembre 2023) La nuova edizione delè ormai alle porte, con la prima puntata che andrà in onda tra una settimana, ovvero lunedì 11 settembre su Canale 5. Cresce l’attesa da parte del pubblico affezionato al reality. Nel frattempo, se il 22 agosto Alfonso Signorini con un video sui canali social del programma aveva annunciato la presenza del campione olimpico Alex Scwazer, nelle ultime ore ci ha pensato Tv Sorrisi e Canzoni a rivelare altri cinquetra VIP e NIP: “Ci saranno Giselda Torresan, un’operaia non famosa di Treviso. Vittorio Menozzi, un ingegnere che vive a Parma. Alex Schwazer, ilcampione di marcia. E ancora Grecia Colmenares un’attrice che tutti conosciamo, Beatrice Luzzi, unaattrice anche lei. E Letizia Petris fra i non famosi”.sui ...

Grande Fratello 2023: chi sono i primi 6 concorrenti ufficiali Corriere dello Sport

