GP Italia | le pagelle

(Di lunedì 4 settembre 2023) Max Verstappen: 10 C'era chi sognava uno smacco in stile 1988, e invece macché. Non lascia nulla, nemmeno le speranze: basta un mezzo bloccaggio ed il destino di Sainz è già segnato. Si è portato a ...

Max Verstappen: 10 C'era chi sognava uno smacco in stile 1988, e invece macché. Non lascia nulla, nemmeno le speranze: basta un mezzo bloccaggio ed il destino di Sainz è già segnato. Si è portato a ... VERSTAPPEN 10 E LODE Acciuffa Sainz al momento giusto e vola verso l'iperspazio. Non gareggia più. Inventa record. Sono 10 trionfi di fila. Come nessuno. PEREZ 7 Rimedia alla sciatteria delle ...

Sainz, alle prese con un ottimo fine settimana, vende cara la pelle ma Verstappen vince lo stesso, con lo spagnolo che salva infine il podio dagli attacchi di Leclerc; Hamilton commette un errore non ...Tempo di lettura: 3 minuti Pagelle GP Italia 2023: i Top Missione compiuta per Max Verstappen che si porta a casa la decima vittoria consecutiva, […] Leggi di più ...