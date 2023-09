(Di lunedì 4 settembre 2023) Roma, 4 set. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio Giorgiaha incontrato oggi a Palazzo Chigi ildi, Reid Hoffman, divenuto uno dei massimi esperti a livello globale dello sviluppo dell'Artificiale. Si legge in una nota di palazzo Chigi. L'incontro ha riguardato le opportunità e i rischi dell'Artificiale con una particolare attenzione sugli effetti che essa ha sul mondo del lavoro e l'impatto sulle economie, il futuro delle democrazie e i grandi temi etici e la conseguente necessità di governare i cambiamenti futuri evitando di subirli. Il tema viene affrontato in ambito multilaterale e sarà centrale nella Presidenza del G7 che l'Italia svolgerà l'anno prossimo sottolineando come l'uomo, con la sua identità anche spirituale, deve sempre restare ...

**Governo: Meloni riceve fondatore Linkedin, focus su intelligenza artificiale** La Gazzetta del Mezzogiorno

