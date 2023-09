Governo | Lollobrigida allontana le critiche | “Maggioranza unita”

Leggi su notizie

(Di lunedì 4 settembre 2023), il ministro dell’Agricoltura Francescoha rilasciato una intervista al ‘Corriere della Sera’. Ha volutore leche stanno piovendo negli ultimi giorni Ha voluto metterci una pietra sopra e, di conseguenza,re una volta e per tutte le polemiche di chi voleva mettere “zizzania” neltargato Giorgia Meloni. Ci ha pensato Francesco, nonché cognato della premier, a fare chiarezza. Il ministro dell’Agricoltura ne ha parlato al ‘Corriere della Sera‘. Precisando che laè piùche mai. Tanto è vero che ha ribadito: “Non ho mai visto un litigio in Consiglio dei ministri, non una divisione. Non credevo fosse possibile”. Il ministro dell’Agricoltura Francesco ...