“Google Workspace for Education” e la privacy | ruolo docenti | responsabile trattamento dati | linee guida | scarica un esempio di DPIA

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 4 settembre 2023) La didattica digitale integrata, introdotta, possiamo dire ufficialmente, nel periodo pandemico, fa parte oggi del sistema didattico intesa essa, infatti, come metodologia nuova di insegnamento e, dunque, di apprendimento. La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del contesto e salvaguardare la sostenibilità delle attività previste e, complessivamente, un generale livello di inclusione, avendo cura che i contenuti e le metodologie non siano solamente la mera trasposizione di quanto abitualmente viene svolto in presenza ma incrementino il complessivo intervento formativo nella scuola. L'articolo .