Ilè la sesta ex colonia francese in Africa teatro di unmilitare negli ultimi tre anni.... per questa strage dovrebbe chiedere scusa, la motivazione più verosimile è certamente il tentativo degli USA di mettere in riga un 'alleato' (in questi giorni già colpito da unUSA nel) ...Ilin, la strategia della Russia e il colpo ai Rothschild o Categorie: Stato profondo I BRICS, Goldman Sachs e i depistaggi della falsa controinformazione di Cesare Sacchetti La pagina ...

Golpe in Gabon, generale Nguema giura da presidente ad interim: ultime news Adnkronos

Il generale golpista Brice Oligui Nguema ha prestato giuramento oggi a Libreville come presidente ad interim del Gabon, dopo il colpo di Stato che ha rovesciato il presidente Ali Bongo il 30 agosto.Più tardi la Comunità internazionale prenderà posizione, più danni verranno fatti all’ordine costituzionale. Se i Bongo hanno “stancato” occorre lavorare a ...