Gli F-16 e le altre “armi miracolose” che per Kiev non cambiano il corso del conflitto

(Di lunedì 4 settembre 2023) L’esperienza mostra che neldelucraino non è stata data anessuna vera “arma miracolosa”. Ecco la lista degli armamenti occidentali che hanno sollevato più clamore e più speranze per le forze ucraine: 1.Arma anticarro portatile Javelin; 2.Drone d’attacco e da ricognizione turco Bayraktar; 3.Obice americano M777 Howitzer; 4.Lanciarazzi multiplo americano Himars; 5.Sistema terra-aria americano Patriot; 6.Carri armati tedeschi Leopard e britannici Chellenger; 7.Missile da crociera britannico Storm shadow; 8.Caccia americani F-16 (in via di fornitura); 9.Carri armati americani Abrams (in via di fornitura). I risultati poco prodigiosi delle” Per quanto strano possa sembrare, a ciascuna wunderwaffe data alle forze ucraine è corrisposta a una determinata fase del ...

Le nuove sanzioni si aggiungono a quelle emanate controsette membri nel mese di febbraio . ...sono associati con i servizi di intelligence russi e quindi eseguono attività allineate con...Non mi piacciono. Mi sono innamorata di una persona', ha rivelato Paola Turci. Quindi ha continuato: 'Se mi mancanouomini No, ma non mi mancavano nemmeno prima. Per anni sono stata da ......per arrivare alla Street Art - spontanea e rivoluzionaria - attraverso un dialogo traartisti, ... Ri Evolution dedica uno spazio anche adarti, come la fotografia e il cinema , linguaggi ...

Usa, 22 anni dopo l'11 settembre identificate altre due vittime Sky Tg24

La procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta sull'incidente stradale in cui all'alba di oggi in viale Marconi sono morti quattro giovani e altri due sono rimasti feriti. La pm Rossana Allieri ha ...Una domenica di proteste sotto il sole. Il conduttore tv: «Si torna indietro di decenni, altro che vocazione turistica». La replica del presidente: «La nave stazionerà in un’area dove già oggi se ne f ...