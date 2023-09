Gli eco-ansiosi malati? Senaldi tombale | allora non ascoltiamoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 settembre 2023) Finalmente una buona notizia. Il professor Vittorio Lingiardi, docente di Psicologia Dinamica presso l'Università Sapienza di Roma, ieri ha vergato un dotto articolo sulla Stampa per annunciare che l'eco-ansia ormai può considerarsi una patologia, i cui effetti oscillano tra lo stress e la depressione. Ma anche il vandalismo e l'atteggiamento molesto nei confronti del prossimo, aggiungeremmo noi, pensando a quegli esagitati che imbrattano i monumenti, si cospargono urlanti il corpo di vernice color escrementi o bloccano il traffico sdraiandosi sulla strada nell'ora di punta. Ma torniamo alla scienza. L'eco-ansia, ossia la situazione psicologica di chi vive nel terrore permanente della catastrofe ambientale, può far sviluppare sensi di colpa, sentimenti di lutto, incapacità di riconoscersi nel proprio ambiente, come ci informa Lingiardi. Benché non ne siano ancora chiari ...