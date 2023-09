Giuliano Amato vuota il sacco sulla strage di Ustica Che aspettiamo a liberarci della Nato?

(Di lunedì 4 settembre 2023) Il 24 giugno del 1980 venne abbattuto un aereo civile nei cieli die morirono 81 passeggeri, tra i quali molti bambini (ricordo che proprio in quei giorni incontrai una ragazza veronese distrutta dal dolore perché era la maestra di alcuni di loro). Le rivelazioni fatte danella sua recente intervista portano nuova luce. È legittimo chiedersi per quale motivoabbia deciso dire ilsolo oggi, a circa 43 anni di distanza, ma è importante sottolineare la sua denuncia delle responsabilità al riguardo. Per coprire tali responsabilità si sono mossi durante tutto questo periodo numerosi apparati, lasciando anche una lunga scia di sangue e intimidazioni per neutralizzare ogni possibilità di testimonianze ...

... ex - ministro in diversi dicasteri, ex - premier ed ex Presidente della Corte Costituzionale,che, a 43 anni dal caso Ustica, ha rivelato che la responsabilità dell'esplosione in volo ...La procura di Roma ha acquisito 32 documenti dei servizi segreti italiani nell'ambito delle indagini sulla strage di Ustica, tornate di attualità dopo l' intervista dell'ex premierdei giorni scorsi. I documenti, scrive oggi Repubblica , sono stati desecretati dall'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi . Si tratta complessivamente di 132 pagine, che però - ...Nessun sopravvissuto, solo una lunga scia di dubbi e depistaggi su una vicenda per la quale, oggi, l'ex presidente del Consiglio e giudice della Corte costituzionaleinvita il ...

Ustica, il dietrofront di Giuliano Amato: «Non ho elementi nuovi, ho parlato di un'ipotesi» Open

“Io non ho raccontato nulla di nuovo. Non era nelle mie possibilità, non era nelle mie intenzioni. Volevo riportare il tema all’attenzione, sollecitare chi potrebbe convalidare quell’ipotesi a parlare ...Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Se un ex presidente del Consiglio fa un’intervista e chiede le scuse al presidente francese per Ustica, dando per scontata una tesi smentita da una sentenza definitiva, non ...