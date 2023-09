Giulia Tramontano | mesi dopo spuntano dalle telecamere di sorveglianza | immagini da brividi

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 settembre 2023) Nuovi dettagli choc sull’omicidio di, la 29enne uccisa insieme al figlio che portava in grembo dal compagno Alessandro Impagnatiello. Nei giorni scorsi sono stati resi noti i dettagli dell’autopsia. Nel corpo della giovane e nel feto sono state trovate tracce di bromadiolone, l’anticoagulante più tossico tra quelli annoverati nella categoria del veleno per topi. Secondo gli esperti di Medicina legale di Milano non si può determinare se questo elemento è frutto “di più somministrazioni a basse dosi” o di un’unica più elevata, ma sicuramente “nell’ultimo mese e mezzo”, prima del delitto, c’è stato un incremento nella somministrazione da parte del compagno Alessandro Impagnatiello del veleno. Leggi anche: “Quel bimbo non è mio”., così il fidanzato Alessandro parlava ...