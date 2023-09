Giovanni Allevi torna sui social | come sta il famoso musicista

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 4 settembre 2023)ogni tanto condivide un post su Instagram per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Nella foto che ha pubblicato sui, appare diverso dal solito. Ilha ammesso di aver trascorso un anno di sofferenza e dolore.sta adesso?, la foto della riabilitazione:sta ilIlpianista è di nuovo in ospedale. Questa volta però c’è una novità:non si trova sdraiato su un letto ma ma in piedi, mentre fa riabilitazione. Magro, con una bandana in testa e la mascherina, sembra fare passi in avanti. “Adesso sonoun reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, ...