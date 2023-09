Giovanni Allevi | come sta | “Tormentato dalle ferite e dagli incubi” La foto in ospedale

(Di lunedì 4 settembre 2023) Non giungono splendide notizie dal profilo Instagram del celebre compositore. Il Maestro ha fatto ritorno sui social per fornire un aggiornamento ai propri follower in merito al proprio stato di salute, ed è stato alquanto franco nel descrivere la condizione in cui si ritrova oggi. Il suo è al tempo stesso un post sofferto ma ottimista, che lascia intravedere un barlume di luce, anche se il dolore provato è enorme. Tutto ha avuto inizio alcuni mesi fa, quandoha reso nota la notizia del mieloma di cui è affetto.staNon si è fatto attendere di certo il caldo abbraccio dei fan nei confronti di, che ha trovato la forza di condividere con il pubblico un pezzo della sua ...

Torna a farsi sentiree lo fa ancora una volta dai suoi profili social. "Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall'inferno", ...Era partito poco più di un anno fa, il percorso dinella cura del mieloma che aveva scoperto di avere . "Una neoplasia dal suono dolce", aveva scritto nell'estate del 2022 sui social, annunciando ai fan la sua malattia , "ma non per ...Dopo due mesi d'assenza, torna sui social, il grande pianista e compositore colpito da un mieloma. Il suo è un messaggio di speranza per tutti, che non nega però la sua grande sofferenza che da oltre due anni ha cambiato la ...

Giovanni Allevi il nuovo messaggio social: "Un passo alla volta sto uscendo dall'inferno" La Gazzetta dello Sport

Giovanni Allevi sui social durante la riabilitazione torna a parlare della sua malattia: "Un passo alla volta fuori dall'inferno". Ecco il suo messaggio.Nuovo messaggio sui social di Giovanni Allevi che nonostante le difficoltà è sempre positivo e lotta per uscire dall'inferno della mieloma ...